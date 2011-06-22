-SAKARYA'DA TIR DEHŞETİ SAKARYA (A.A) - 22.06.2011 - Sakarya'nın Erenler ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün de karıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. D-100 Karayolu Bekirpaşa sapağında Ankara istikametine giden Necati Buran (58) yönetimindeki 41 NG 469 tır, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde ilerleyen Bilal Dinç (65) idaresindeki 54 ER 499 plakalı otomobile, ardından karşı şeritte ilerleyen ve içinde diyaliz hastalarının bulunduğu Mustafa Emecan (41) kontrolündeki 06 NAJ 45 minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, aynı istikamette ilerleyen Mustafa Kont (57) idaresindeki 61 K 2592 plakalı LPG tankerinin altına girdi. Kazada, servis minibüsünün içinde bulunan Mehmet Türk, Meriç Alp (6) ve 6 aylık kardeşi Mikal Efe Tomar olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan ve kazadan yaralı olarak kurtulan Fikriye Türk (59), Busenur Tomar (10) ve şoför Mustafa Emecan Toyota İlk Yardım Hastanesine, Nurhan ve Nezahat Tomar ile otomobil sürücüsü Bilal Dinç ve eşi Kaaniye Dinç Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler, cenaze aracıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, kazaya karışan araçların sürücülerini gözaltına aldı. Kazada 2 çocuğunu kaybeden anne Nurhan Tomar'ın minibüse, tedavi olmak için diyaliz merkezine giden akrabası Nezahat Tomar ile birlikte kent merkezine gitmek için bindiği öğrenildi.