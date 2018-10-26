Sakarya'da terör propagandasına 3 tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da, düğün ve etkinliklerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli, tutuklandı.

Sakarya ve çevresindeki düğün ve etkinliklerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı ve buna ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlandığının tespit edilmesi üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Sakarya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen şüpheliler M.M.K., İ.K. ve M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan tutuklandı.