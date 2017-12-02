Sakarya'da terör örgütü şüphelisi 6 kişi tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 4 PKK, 1 DEAŞ ve 1 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenledi. FETÖ ile bağlantısı tespit edilen G.G., DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen H.H.H.G. gözaltına alındı. PKK/KCK yönelik yapılan çalışmalarda ise örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen R.E., N.Ç., İ.K. ve O.K. gözaltına alındı. 6 şüpheli sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.