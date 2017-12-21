Sakarya'da terör örgütlerine operasyon: 7 tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK\'ya yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan toplam 11 kişiden 7\'si tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, kent genelinde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Polis, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda, FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi, DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 3 kişi ve PKK\'ya üye olduğu iddia edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi 1 kişi, DEAŞ şüphelisi 2 kişi ve PKK şüphelisi 4 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.