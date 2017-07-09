Sakarya'da Suriyeli kadın ve çocuğunu öldüren katilin babası: O adam artık benim çocuğum değil

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde vahşice öldürülen Suriyeli 9 aylık hamile Emani El-Rahmun (20) ile 11 aylık oğlu Halaf El-Rahmun’un cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Bize ne oldu ki, biz vicdanımıza ve merhametimize sığınan bebeğin katili olduk” derken gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan Sakarya’daki vahşi cinayetlerin sorumlusu Cemal Bay ile Birol Karacal tutuklandı. Evli, bir çocuk babası Karacal’ın eşi ve babası Hürriyet'ten İdris Emen'e konuşarak " O adam artık benim çocuğum değil" dedi.

Adapazarı şehir merkezindeki Orhan Camisi’nde dün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra 10 bini aşkın vatandaş katıldı.







Cenazeler İdlib'e

Cenaze namazı öncesi kadın örgütleri temsilcileri ‘Mesele Suriyeli olmak değil, kadın olmak’ yazılı pankart taşıdı. Cenazede açılan pankartlarda ‘Müminler ancak kardeştir’, ‘Irkçılık haramdır’, ‘Sakarya Suriyelilerin vatanıdır, Anadolu mazlumların yurdudur’ yazılı pankartlar açıldı. Kalabalıktan ‘İdam’ sesleri yükseldi.



Görmez önce anne, sonra ise bebeği için cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazının ardından anne ve oğlunun tabutları tekbirler eşliğinde ambulansa taşındı. Uçakla Hatay’a götürülecek olan cenazeler, Suriye’nin İdlib şehrinde toprağa verilecek.



Olayın ardından katil Birol Karacal’ın kendisini ziyaret ettiğini söyleyen babası İsmail Karacal şöyle konuştu: “Bu olayın nasıl yaşandığını bilmiyorum. Hasta olduğum için perşembe günü gündüz Birol yanıma gelerek, ‘Geçmiş olsun’ dedi. Sonra da çekip gitti. Ertesi günü öğlen saatlerinde Birol’un evinin önünde polis olduğunu gördüm. Polis Birol’un evini arıyordu. Olaydan bu şekilde haberim oldu” dedi. Oğlunun daha önce de cinsel saldırıdan dolayı 2.5 yıl cezaevinde kaldığını söyleyen baba İsmail Karacal, “Ben şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. Benim öyle bir oğlum yok. Onu sildim. Onunla asla bir daha görüşmek istemiyorum. Mağdurların ailelerine ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzülüyorum. Perişan haldeyim. Annesi, ‘Bunu doğuracağıma keşke taş doğursaydım. Bu ne biçim çocukmuş’ diyor.”

Suriye’deki ailelerinin de vahşeti öğrendiklerini söyleyen Halid El Rahmun kardeşi Muhammet El Rahmun ise “Biz 3 kardeş 4.5 yıl önce Suriye’nin İdlib kentinden Türkiye’ye geldik. Burada çalışıyoruz.



Ben ve en küçük kardeşim İsmail, Sakarya merkezde oturuyoruz. Abimle yengem Kaynarca’da oturuyor. Üç kardeş burada çalışarak kazandığımız parayı Suriye’deki ailemize gönderiyoruz.



Bugüne kadar Türkiye’de hiçbir sorun yaşamadık. Ama bu olay oldu.



Halid amcamızın kızıyla evlendi. Buradaki vahşeti Suriye’deki ailemiz de öğrendi. Onlar da yaşananları yakından takip ediyor. Bütün ailemiz çökmüş durumda.



Cenazeleri defnetmek için Suriye’ye gideceğiz. Orada bir ay kalacağız. Halid geri dönmeyebilir” dedi.



Olay gecesi evde uyuduğunu söyleyen Birol Karacal’ın eşi ise, “Ben de bir anneyim, karnında çocuk olan bir kadını ve bir bebeği öldürenleri en ağır şekilde lanetliyorum. Bu yaşananlar insanlık dışıdır. Ben bundan sonra onunla asla aynı soyadı taşımayacağım. Çocuğumun da bu soyadını taşımaması için gerekli olan her şeyi yapacağım. O adam artık benim çocuğumun babası değil. Benim de hiçbir şeyim değil. İki gündür uyuyamıyorum. Uyuduğumda o masum insanları yüzü gözümün önüne geliyor. Bu vahşeti lanetliyorum” dedi



Cemal Bay ve Birol Karacal, işledikleri vahşeti itiraf etti. Cemal Bay, ifadesinde şunları anlattı: “Bayanın eşiyle Birol’un arasında 3 gün önce dövüşmeye varan bir husumet olmuştu. Birol, Halid’in eşine tecavüz ederek öldürelim diye bana geldi. Ben de kabul ettim.



Eve balkondan girdik. Kadın yer yatağında yatıyordu. Yanında bebek vardı. Bayanın üzerine önce Birol atladı. Bayan kendisini savununca Birol ensesine vurmaya başladı. Ben de yumrukla vurdum. Birol çocuğun boğazını sıkarak boğdu. Bebekten ses gelmeye başlayınca ben de boğazını bezle sıkarak boğdum. Ormanlık alana götürdük. Birol ve ben baygın kadına tecavüz ettik. Tecavüzden sonra kadını ve çocuğu başka bir ormanlık alana götürdük. Kadının kafasına Birol ile odunla vurarak öldürdük. Ağaç ve çalı parçalarıyla gizledik.”



Birol Karacal ise sunları söyledi: “Çocuğu Cemal boğdu, kadını bayılttı. Ben yardım ettim. Ormanda ben ve Cemal kadına tecavüz ettik. Tecavüzden sonra odunla Cemal vurdu. Ben vurmaya kıyamadım. Kocasını öldürme kararı aldık ancak hava aydınlanmaya başlayınca bu işten vazgeçtik.”