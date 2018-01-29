Sakarya'da sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda, sosyal medya paylaşımlarında \'Zeytin Dalı Harekâtı\' aleyhine yorumlarda bulunup, terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen emekli V.S. (66), tutuklandı.

Adapazarı\'nda belediyeden emekli V.S.\'nin sosyal medya paylaşımlarında, \'Zeytin Dalı Harekâtı\' aleyhine yorumlarda bulunup, terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlendi. V.S. gözaltına alındı. \'Terör örgütünün propagandasını yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve PKK/KCK üyesi olmak\' suçlarından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.