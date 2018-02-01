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Sakarya'da sosyal medya operasyonu: 1 tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto edip Türkiye'yi aşağılayıcı paylaşımlar yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

01 Şubat 2018 23:18

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto edip Türkiye\'yi aşağılayıcı paylaşımlar yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1\'i tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medyada Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili Türkiye\'yi aşağılayıp, terör örgütlerini övücü paylaşım yaparak harekatı protesto edenlere yönelik operasyon düzenledi. Polis, şüphelilerin evlerine eş zamanlı düzenlediği baskınlarda 3 kişiyi gözaltına aldı. 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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