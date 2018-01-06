Sakarya'da sis kazaya yol açtı: 2 yaralı

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde sis nedeniyle görüş uzaklığının düşmesi sonucu kamyonet, otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, bu sabah Karasu Kavşağı\'nda meydana geldi. Kaynarca yönüne giden Kazım Kaçan yönetimindeki 54 TC 582 plakalı kamyonet, kavşaktan çıkmaya çalışan Cihan Arıcan yönetimindeki 54 EB 096 plakalı otomobile çarptı. Sis nedeniyle görüş uzaklığının düşmesi sonucu meydana gelen kazada Cihan Arıcan ile Kazım Kaçan yaralandı. Yenikent Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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