T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sakarya'da sis kazaya yol açtı: 2 yaralı

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde sis nedeniyle görüş uzaklığının düşmesi sonucu kamyonet, otomobile çarptı

06 Ocak 2018 15:27

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde sis nedeniyle görüş uzaklığının düşmesi sonucu kamyonet, otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Kaza, bu sabah Karasu Kavşağı\'nda meydana geldi. Kaynarca yönüne giden Kazım Kaçan yönetimindeki 54 TC 582 plakalı kamyonet, kavşaktan çıkmaya çalışan Cihan Arıcan yönetimindeki 54 EB 096 plakalı otomobile çarptı. Sis nedeniyle görüş uzaklığının düşmesi sonucu meydana gelen kazada Cihan Arıcan ile Kazım Kaçan yaralandı. Yenikent Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serhat YAĞIZKAYNARCASakarya DHA SAKARYA KaynarcaKazadaKazaKarasu KavşağıKaynarcaKazım KaçanTCCihan ArıcanEBSisYenikent Devlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24