T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sakarya'da sel felaketi: 1 ölü

Engelli olduğu öğrenilen Gülderen Altunburak isimli bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti

24 Haziran 2015 11:51

Sakarya'da, sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle kapanan D-100 karayolunun İstanbul istikameti de ulaşıma açıldı. Engelli olduğu öğrenilen Gülderen Altunburak isimli kadın da sel sularına kapılarak can verdi. Altınburak'ın cesedi evinden 2 kilometre uzakta bulundu.

D-100 karayolunda her iki istikamette araçların geçişlerine kontrollü izin veriliyor.

Sakarya'da sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle araçların sürüklendiği D-100 karayolunun Sakarya-Kocaeli bölümü, Eşme mevkisi çift yönlü ulaşıma kapanmış, sel nedeniyle çok sayıda araç ve yük paleti sürüklenmişti.

Araçlar ve selin getirdiği malzeme birikintileri nedeniyle yol çift yönlü ulaşıma kapanmış, karayolları ve belediye ekipleri, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatmıştı.

 

Evinden 2 kilometre uzakta cesedi bulundu

 

Sakarya ve çevresinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrasında kamyonun çarpıp hasar verdiği evde sel suyuna kapılarak kaybolan 38 yaşındaki Gülderen Altunburak’ın cesedi evinden 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Engelli olduğu öğrenilen Altunburak’ın cesedi 2 kilometre uzaklıkta Karadere’de AFAD ekibi tarafından bulundu. Gülderen Altunburak’ın cesedi ailesine teslim edildi. 

ETİKETLER

sakaryasel1 ölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24