Sakarya'da sel felaketi: 1 ölü

Sakarya'da, sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle kapanan D-100 karayolunun İstanbul istikameti de ulaşıma açıldı. Engelli olduğu öğrenilen Gülderen Altunburak isimli kadın da sel sularına kapılarak can verdi. Altınburak'ın cesedi evinden 2 kilometre uzakta bulundu.

D-100 karayolunda her iki istikamette araçların geçişlerine kontrollü izin veriliyor.

Sakarya'da sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle araçların sürüklendiği D-100 karayolunun Sakarya-Kocaeli bölümü, Eşme mevkisi çift yönlü ulaşıma kapanmış, sel nedeniyle çok sayıda araç ve yük paleti sürüklenmişti.



Araçlar ve selin getirdiği malzeme birikintileri nedeniyle yol çift yönlü ulaşıma kapanmış, karayolları ve belediye ekipleri, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatmıştı.

Evinden 2 kilometre uzakta cesedi bulundu

Sakarya ve çevresinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrasında kamyonun çarpıp hasar verdiği evde sel suyuna kapılarak kaybolan 38 yaşındaki Gülderen Altunburak’ın cesedi evinden 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Engelli olduğu öğrenilen Altunburak’ın cesedi 2 kilometre uzaklıkta Karadere’de AFAD ekibi tarafından bulundu. Gülderen Altunburak’ın cesedi ailesine teslim edildi.