-SAKARYA'DA ŞAP KARANTİNASI SAKARYA (A.A) - 21.07.2010 - Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Çamlıca beldesinde, büyükbaş hayvan ölümleri nedeniyle karantina uygulanıyor. Sakarya Tarım İl Müdürü Abdullah Keskin, yaptığı açıklamada, 19 büyükbaş hayvanın bulunduğu bir işletmede 5 büyükbaş hayvanın ölmesi üzerine, mahallede karantina uygulandığını söyledi. Hayvanların ölüm nedeninin şap hastalığı olduğunu düşündüklerini belirten Keskin, şöyle dedi: ''Numuneleri şap hastalığı şüphesiyle Pendik Araştırma Enstitüsü'ne gönderdik. Hastalığın şapın hangi versiyonu olduğu belli değil. Rapor sonucuna göre gerekli tedbirlerini uygulayacağız. Şap çabuk yayılan bir hastalık. İnsana geçmiyor, ama hayvandan hayvana geçmesi çok çabuk oluyor. Hayvanları öldürebiliyor. İnsanlara bir zararı yok, ekonomilerine zararı var. Süt verimini etkiliyor.'' Mahalleye hayvan giriş çıkışının engelleneceğini bildiren Keskin, ''Çamlıca beldesinde bir işletmede 11 büyükbaş hayvan hastalığa yakalanmış, 5 tanesi öldü. Karantina devam ediyor, 21 günlük süresi var. Önümüzdeki günlerde yeni tedbirler alacağız'' diye konuştu.