Sakarya'da petrol umudu

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'ne bağlı Kuzuluk Beldesi'nde termal enerji için yapılan sondaj sırasında petrol umudu doğdu. Alınan numuneler tahlile gönderilirken, iki şirket bölgede petrol arama izni için başvurdu. Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, “Tüm belirtiler bölgede petrol olduğundan yana. Petrolün kalitesi ve ne rezervi bir hafta içerisinde kesinleşecek” dedi.





Akyazı Belediyesi ve Özel İdare işbirliğiyle termal enerji için açılan sondaj kuyusuyla ilgili İller Bankası'nın yaptırdığı laboratuar analizlerinde ham petrol bulgusuna rastlandı. Bu bulgu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bildirildi.





Hafta başında sondaj bölgesine gelen TPAO heyeti sondaj kuyusunda inceleme yaptı. İncelemede ham petrole çok benzeyen bir madde bulundu. Bu maddeden numuneler alan TPAO uzmanları tahlile gönderdi. Tahlil sonuçlarının bir hafta içinde çıkacağı belirtilirken, Albatros Enerji Ticaret Limited Şirketi ile Geopet Jeolojik Jeoteknik Etüdler Maden Petrol Arama Limited Şirketi de bölgede arama izni için başvurdu.





Akyazı'daki sondaj kuyusunda ham petrol benzeri madde bulunduğu haberi resmi kaynaklar tarafından da doğrulandı. Bölgedeki petrolün işletmeye elverişli olup olmadığı ve rezerv miktarı yapılacak çalışmalarla saptanacak.





TPAO'nun yanı sıra petrol arama izni için başvuran firmaların izin almaları halinde önümüzdeki aylarda sondaj çalışmaları başlayacağı belirtildi.





Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, İller Bankası'na termal suya ruhsat almak için testler yaptıklarını, numuneleri gönderdiklerini belirterek şöyle dedi:

“İller Bankası yetkilileri de test yaparak petrol emaresi gördüklerini söyleyerek TPAO'ya durumu bildirdi. TPAO buraya ekip gönderdi. Ekiple birlikte Kuzuluk'taki kuyuların yanına gittik. Vanaları açtığımızda petrol emaresine rastladık. İnanamadılar. Bir gün beklediler. Ancak belirtilerin petrol olduğu belirlenince bölgeden numuneler alarak gittiler. Sonucu bekliyoruz. Bölgede ne kadar petrol olacağı daha sonra ortaya çıkacak.”

Başkan Yazıcı daha önce 30 Kasım tarihinde 2 firmanın bölgede petrol aramak için izin için başvurduğunu da anımsattı.



