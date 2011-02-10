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SAKARYA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 5 YARALI SAKARYA (A.A)

10 Şubat 2011 23:35

-SAKARYA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 5 YARALI SAKARYA (A.A) - 10.02.2011 - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Hendek'ten Adapazarı yönüne giden Emrah Ayar'ın (23) kullandığı 81 BR 989 plakalı otomobil, D-100 karayolu Gebeş köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Ayar, Öznur Dağdelen (22), Saniye Ayar (66), Görkem Dağdelen (3) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.

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