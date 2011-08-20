-Sakarya'da orman yangını SAKARYA (A.A) - 20.08.2011 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki çamlık ormandaki 4 farklı noktada çıktığı belirtilen yangın, geniş bir alanda etkili oluyor. Karaman Mahallesi türbe mevkisindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Geniş bir alanda etkili olan yangına Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Adapazarı Orman Bölge Müdürü Hasan Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, bölge müdürlüğündeki bütün arazözleri yangın olan bölgeye sevk ettiklerini bildirdi. İstanbul'dan helikopter desteği de istediklerini belirten Türkyılmaz, ''4 noktadan ateş ve duman çıkıyor. Kasıt düşüncemiz var ama tabi tespit edebilmiş değiliz. Çünkü aynı anda 4 noktadan çıktı. Çam ormanı olduğu için hızlı bir şekilde yayılıyor. Hava da çok sıcak. Müdahale ediyoruz, kontrol altına almış değiliz. İzmit ve çevre ilçelerdeki işletmelerden de arazöz sevk ettik'' dedi.