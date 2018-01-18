T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sakarya'da metal işçilerinden tabutlu protesto

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - TÜRK Metel Sendikası'na üye işçiler, üzerinde 'Bu mevta çok çalıştı, açlıktan öldü' yazılı tabutla teklif edilen zammı protesto etti

18 Ocak 2018 22:23

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - TÜRK Metel Sendikası\'na üye işçiler, üzerinde \'Bu mevta çok çalıştı, açlıktan öldü\' yazılı tabutla teklif edilen zammı protesto etti.
Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, Adapazarı Demokrasi Meydanı\'nda toplanarak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası\'nın zam teklifini protesto etti. İşçiler ellerinde, \'MESS şaşırma sabrımızı taşırma\' sloganları atarken, üzerinde \'Bu mevta çok çalıştı, açlıktan öldü\' yazılı tabut başında gıyabı cenaze namazı kıldı. Türk Metal Sendikası Sakarya Şube Başkanı Olcay Meriç, metal işçisinin açlığa terk edildiğini belirterek, \"Bugün burada MESS tarafından açlığa mahkum edilen bir metal emekçisinin cenaze töreni için toplandık. Şimdi size, \'Merhumu nasıl bilirdiniz?\' diye sorsam, \'İşinin ustasıydı, ailesinden, ülkesinden ve emeğinden başka derdi yoktu\' dersiniz. \'İş yerini evi, işini namusu bilirdi\' dersiniz. \'Üretti, kazandırdı ama maalesef kendi kazanamadan mevta oldu\' dersiniz. Bu onurlu metal emekçisini toprağa vereceğiz. O kalp krizinden, kanserden, ya da trafik kazasında ölmedi. Neden öldü biliyor musunuz? Açlıktan öldü. MESS tarafından açlığa terk edildi\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHATÜRK Metel SendikasıTürk Metal SendikasıAdapazarı Demokrasi MeydanıTürkiye Metal Sanayicileri SendikasıTürk Metal Sendikası SakaryaBaşkanı Olcay MeriçMESSBuNedenAçlıktanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24