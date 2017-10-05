Sakarya'da kamudan ihraç edilen 900 kişi itiraz başvurusu yaptı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla kamudan ihraç edilen 900 kişi, itiraz için OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu\'na başvurdu.

Sakarya Valiliği, kamudan açığa alındığı için OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu\'na itiraz başvurusu yapan kişi sayısını açıkladı. Açıklamada, Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan komisyona başvuruların 17 Temmuz tarihinde başlayıp, 14 Eylül\'de son bulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Resmi Gazete\'de yayınlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu\'na yapılacak başvurulara ilişkin hususlar, 12 Temmuz 2017 tarihli ve 30122 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete\'de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği\'nde belirlenmiştir. Komisyona yapılacak başvuruların alınmaya başlanacağı tarih Başbakanlık tarafından 17 Temmuz 2017 olarak ilan edilmiş ve bu tarihte başlayan elektronik ortamdaki başvuru, evrak teslim ve başvuru alındı belgesi düzenleme işlemleri 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai saati bitiminde sonra ermiştir. Bu kapsamda terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu\'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyet, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere 17 Temmuz tarihinden 14 Eylül tarihine kadar Valiliğimiz Olağanüstü Hal Bürosu\'na 900 başvuru yapılmıştır.\"