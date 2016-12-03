Sakarya'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Irak uyruklu Mustafa Adnan Awnı, Saıf Khudhur Kamıl Bıjokh ve Muhammed Mizihir Muhammed, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" suçlamasıyla tutuklandı.