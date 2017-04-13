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Sakarya'da IŞİD operasyonu: 27 gözaltı

Sakarya'da 18 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi

13 Nisan 2017 21:45

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturması kapsamında 27 kişi gözaltına alındı.

DHA’da yer alan habere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'den gelenlerin terör örgütü mensubu olduklarına dair bilgiler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya'da 18 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalarda biri Türk, 26 Irak uyruklu gözaltına alındı. Irak uyruklulardan 3'ünde sahte Suriye pasaportu çıkarken, Irak'ta terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları belirlendi. Şüphelilerden bazılarının terör örgütü El Kaide ile de bağlantılarının olduğu bu örgüt adına faaliyette bulunduktan sonra IŞİD'e katıldıkları tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel yayın ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

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