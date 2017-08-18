Sakarya'da işçileri taşıyan 'traktör' devrildi: 7 ölü, 9 yaralı!

Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde, römorkunda bahçeye giden fındık işçilerini taşıyan traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Twitter hesabından kazayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Sarıeroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan kazayla ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler başlatılmıştır."

Kaza, saat 07.45 sıralarında, Hendek Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Mardin'den gelerek fındık bahçesinde çalışan işçileri bahçeye götüren sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 54 VD 057 plakalı traktör, kontrolden çıkıp dere yatağına devrildi. Traktörün römorkunda bulunan işçiler etrafa saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil ekipleri 5'i kadın 7 kişinin olay yerinde öldüğünü belirledi. Yaralanan 9 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Veysel Akman, Mehmet Boz, Yusuf Akman ve Gizem Boz Hendek Devlet Hastanesi'nde, Yusuf Çapak ve Aleyna Boz Akyazı Devlet Hastanesi'nde, Uğur Boz, Gülistan Boz ve Baver Çağatay ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler morga kaldırıldı.



Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Balkanlıoğlu olay yerinde cep telefonu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek kaza hakkında bilgi verirken, rampa ve hafif viraj olduğunu, sürücünün aşağı hızlı indiğini, aracı kaydırdığını söyledi. Vali Balkanlıoğlu kazayla ilgili yaptığı açıklamada, 7 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığı belirterek, "Bu insanların bazen böyle trafik kazalarında ekmeğinin peşinde hayatlarını kaybetmeleri milletçe bizleri de üzüyor. Geçmişte bulundukları şehirlerden buralara gelirken de kamyonlarla insan taşımaya mahsus olmayan araçlarla taşınırdı. Bakanlığımız sıkı önlemler aldı, bunun önüne geçildi. Ancak, bulundukları yerden tarlalara giderken bazen tarım araçları ile bazen traktörlerle de böyle gidiyorlar. Patpat denen tarım aletlerini ulaşım aracı da olarak kullanıyorlar bazı bölgelerimizde. Bunu kullanırken de çok dikkatli olmak lazım tabi, aslında yolcu taşımaya mahsus değil ama zarureten böyle yakın tarlalar arası, bulundukları yerden yakın tarlaya giderken ellerindeki materyallerle beraber traktörle gidiyorlar. Burada da bu sabah traktörü kullanan vatandaşın herhalde kendisi de rahmetli olmuş, Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. 5 hanım kardeşimiz var, 17 yaşında çocuk var. 7 kaybımız var" dedi.

4 kişinin kimliği belirlendi

Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde fındık işçilerini taşıyan devrilen traktörün plakasının 54 VD 857 olduğu belirtilirken, kazada ölen 7 kişiden 4'ünün kimliği belirlendi. Kazada, Faruk Boz, Bedirhan Çağatay, Bahar Çağatay ve Şengül Akman'ın kimlikleri belirlenirken, 3 kişinin kimliğinin belirlenmesi için ise çalışmalar devam ediyor.