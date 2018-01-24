T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sakarya'da işçi servisi tarlaya uçtu: 12 yaralı

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün tarlaya uçması sonucu 12 kişi yaralandı

24 Ocak 2018 14:12

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Ferizli ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün tarlaya uçması sonucu 12 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, D-650 Karayolu Ferizli Sinanoğlu mevkiinde meydana geldi. Bayram Ş. idaresindeki 54 J 2265 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarla uçtu. Minibüs devrilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 12 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MustafaDHASAKARYA FerizliKazaD650 Karayolu Ferizli SinanoğluBayramMinibüsYaralananKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24