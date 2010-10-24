-SAKARYA'DA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU SAKARYA (A.A) - 24.10.2010 - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sosyal tesis inşaatı için kazılan arazide insan kemikleri bulundu. Kenan Sofuoğlu Caddesi'ndeki bir arazide sosyal tesis inşaatı için iş makineleriyle kazı çalışması yapıldığı sırada, insan kemiklerine rastlandı. Durumun haber verilmesi üzerine inşaat çalışmasının yapıldığı araziye gelen yetkililer, inceleme yaptı. Kazı sırasında topraktan çıkan insan kemikleri ve bir vatandaşın bulduğu metal kemer tokasının hangi tarihe ait olduğunun belirlenmesi amacıyla çalışmalara ara verildi. Arazide incelemelerde bulunan Sakarya Müze Müdürü Mürşit Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kemiklerle ilgili bir şey söylemek için erken olduğunu belirterek, kemiklerin yakın geçmişe de ait olabileceğini bildirdi. Kemiklerin toprağın içinde dağınık halde bulunduğunu belirten Yazıcı, ''Gayrimüslim ahalinin bu bölgede yaşadığı ifade ediliyor kayıtlarda, Serdivan civarında... Vatandaşlar, ifadelerinde de 'Bu bölgede kilise vardı' diyor ancak kilise olabilecek, kilise temelini teşkil edebilecek herhangi bir taş da yok. Böyle bir yapı kalıntısı da yok ortada. Görünüş itibarıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunabilecek herhangi bir buluntu yok. Ancak kazı çalışmalarını takip edeceğiz. Sonuçta herhangi bir şeye rastlarsak ona göre işlem yapılacak'' dedi. Yazıcı, arazideki çalışmaların müzeden gönderilecek bir görevli gözetiminde yürütüleceğini belirterek, vatandaşların arazide bulduklarını iddia ettikleri kemer tokasıyla ilgili bir şey söylemenin erken olduğunu bildirdi. Çalışma yapılan arazinin eski sahibi Kenan Cıngır ise babasının daha önce arazide kilise bulunduğunu kendisine anlattığını kaydederek, ''Daha önceleri de araziyi sürekli olarak kazıyorlardı. Bu araziye bir şey ekemiyorduk. Her akşam birileri araziyi kazıyordu. Her yerde mezar ve kiremit kalıntıları vardı. Ekim yapmak için tarlayı sürdüğümüzde de insan kemikleri çıkıyordu'' şeklinde konuştu.