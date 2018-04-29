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BBC Türkçe

Sakarya'da havuzda elektrik akımına kapılan 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Akyazı ilçesinde su parkında oynarken havuzda yüzen 3 çocuk ile onları kurtarmak isteyen 2 kişi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29 Nisan 2018 20:30

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde su parkında oynarken havuzda yüzen 3 çocuk ile onları kurtarmak isteyen 2 kişi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Çocukları kurtarmak isterken hayatını kaybedenler, işletme sahibi ile oğlu.

Anadolu Ajansı, ağır yaralanan 5 kişinin olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıklarını, yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadıklarını bildirdi.

Ajansın haberine göre, yaralanan bir kişi de aynı hastaneye kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı ise jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Şerefiye Mahallesi mevkisindeki işletmede kaçak akım rölesinin mevcut olmadığını tespit ettiğini aktardı.

Havuzun kenarında metal aksamlara dokunan 2 kişinin de akıma kapıldığı ama bu kişilerin durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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