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Sakarya'da hastaneye 'şüpheli ölüm' karantinası

Karasu İlçe Devlet Hastanesi'nde AFAD ekipleri inceleme yapıyor

06 Aralık 2016 01:38

Sakarya’nın Karasu İlçe Devlet Hastanesi karantina altına alındı. Şüpheli ölüm vakası üzerine karantina altına alınan hastanede AFAD ekipleri ölçüm yapıyor.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi’nde Nihat Türk isimli bir kişi evinde ölü bulundu. Yapılan incelemenin ardından Türk’ün cenazesi Karasu Devlet Hastanesine getirildi. Nihat Türk’ün cesedinde rastlanan şüpheli durum üzerine Devlet Hastanesinin karantina alınmasına karar verildi.

Hastanedeki tüm hastalar Kocaali İlçe Devlet Hastanesine nakledilirken, içeriye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen AFAD ekipleri ölçüm yapmaya başladı.

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