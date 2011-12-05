-Sakarya'da hasarlı binaların elektrik ve suyu kesiliyor SAKARYA (A.A) - 05.12.2011 - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, öncelikli olarak orta hasarlı binalarda iskanı önlemeye çalışacaklarını belirterek, boşaltılan binaların yıkımlarının gündeme geleceğini söyledi. Toçoğlu, orta hasarlı bina sahiplerine tanınan onarım süresinin sona ermesi nedeniyle bugünden itibaren bu binaların elektrik ve su hizmetlerinin kesilmeye başlandığını kaydetti. 2010 yılının başında onarım süresinin sona erdiğini hatırlatan Toçoğlu, ''Dolayısıyla bu süreden sonra zaten tehlikeli olan bu onarılmamış binalarla ilgili işlem yapmamız gündeme geldi. Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlarımızla yapılan toplantıda bu konuda bir yol haritası belirledik. 5 Aralık gününden itibaren bu binalara kamu hizmetini kesmeye başladık'' dedi. Yaptıkları işlemin tamamen vatandaşların can güvenlikleriyle ilgili olduğunu ifade eden Toçoğlu, ''Öncelikli olarak orta hasarlı binalarda iskanı önlemeye çalışacağız, daha sonra da boşaltılan binaların yıkımları gündeme gelecek. Şu anda onarılmamış orta hasarlı binalarda oturan insanların hayatları tehlikede' şeklinde konuştu. 1999 yılındaki depremin ardından il genelindeki 21 orta hasarlı konutun yüzde 95'inin onarıldığını kaydeden Toçoğlu, orta hasarlı binaların yüzde 5'inin onarılmadığını söyledi. Devletin orta hasarlı binaların onarılması için 'kira yardımı' ve 'onarım ücreti' adı altında birçok yardımda bulunduğunu anımsatan Toçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: ''Öncelikli olarak kiracı olarak oturan vatandaşlarımız bu evleri kesinlikle terk etsinler. Başka evler kiralasınlar. Ev sahiplerinin de 11 yıldır bu konuya bir çözüm bulmaları gerekiyordu. 11 yıldır çözüm bulmak için erteleniyor, erteleniyor ama bir türlü çözüm bulunamıyor. Bugünden yarına bir deprem olsa hepimiz sorumluyuz. Bu vesileyle boşaltılacak bin 300 bina var. 'Bağımsız birim olarak bin 300 daire var' desek daha iyi anlaşılır. Bugün itibariyle çalışmalara başladık. Camiler de bizim yaptığımız bu işin kapsamındadır. Yani fark eden bir şey olmaz, kamu binası veya cami veya konut, ne olursa olsun, gerekli tedbirler alınacaktır.''