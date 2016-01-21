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Sakarya’da gözaltına alınan akademisyenler serbest bırakıldı

Akademisyenlere "terör örgütü propagandası yapmak" suçuyla soruşturma başlatılmıştı

21 Ocak 2016 16:45

Barış İçin Akademisyenler tarafından “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan Sakarya Üniversitesi’nden üç akademisyen gözaltına alındıktan sonra savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bianet’ten Ekin Karaca’nın haberine göre iki araştırma görevlisi ve bir doktora öğrencisi hakkında “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılamak” ve “Terör örgütü propagandası yapmak”

suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda araştırma görevlileri gözaltına alınarak, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, doktora öğrencisi Urfa’dan Sakarya’ya götürüldü.

 

Bir öğrenci mahkemeye çıktı

 

Avukat Elvan Olkun, doktora öğrencisinin Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi bildirisine imza atığı gerekçesiyle savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldığını ama Facebook paylaşımları nedeniyle hakim karşısına çıkarıldığını söyledi.

Olkun, öğrencinin bu suçlama karşısında da bu sabah itibariyle mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

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