Sakarya'da gazeteyi denetlemeye gidenlere silahlı saldırı; 1 ölü, 3 yaralı

Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü Recep Bolat ve 2 kurum çalışanının da arasında olduğu 4 kişi, Anadolu gazetesi İmtiyaz Sahibi Adnan Uyumaz'ın silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü Recep Bolat ve kurum çalışanı Ökkeş Buğra Atılgan ve Devrim Ersin Özengin ile Yenisakarya gazetesinden temsilci olarak alınan Mustafa Süke, şikayet üzerine denetim amacıyla Akıncılar Mahallesi Büyükgeçit Sokak'taki Anadolu gazetesine geldi.

BİK görevlileri ile Anadolu gazetesi İmtiyaz Sahibi Adnan Uyumaz arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uyumaz, BİK görevlilerine tabancasıyla birkaç el ateş etti.

Saldırıda yaralanan BİK Şube Müdürü Bolat, kurum çalışanları Atılgan ve Özengin ile yerel gazete çalışanı Süke, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİK Şube Müdürü Bolat ve Süke'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada, olay yerine gelen Sakarya Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin net bilgi olmadığını belirterek, soruşturmanın sürdürüldüğünü söyledi.

Polis, otomobiliyle olay yerinden kaçan Uyumaz'ın yakalanması için çalışma başlattı.