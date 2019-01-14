Sakarya'da gaz hattında patlama

Sakarya’da bu sabah saatlerinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Kentin her yerinden görülen alev topu panik yarattı. Patlama; Arifiye ilçesi Çaybaşı Değirmendere mevkiindeki doğalgaz hattı yakınlarında meydana geldi.

BOTAŞ, ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiğini belirtti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

Bozüyük-Adapazarı doğalgaz iletim hattı üzerinde çıkan yangına ilişkin olarak Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir canlı yayında konuştu. Vali Nayir yangından dolayı can kaybının olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Saat 07.55 gibi bir yangın ihbarı vardı. Olayın doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz.. Ekipleri olay yerine gönderdiğimizde Bozüyük-Adapazarı iletim hattı üzerinde bir yangın olduğu tespit edildi. Hemen ekipleri gönderdik güvenlik önlemi alındı. Daha önce heyelana maruz bir bölge olduğu için ilk değerlendirmemiz burada heyelana bağlı olarak bir gaz kaçağının ve yangının olduğu şeklinde. Çok yakınında bir yerleşim yeri yok. Dolayısıyla can kaybımız da yok. Şu anda doğalgaz tümüyle kesildi. Borudaki kısım yanıyor o da bitmek üzere. İlimiz gaz konusunda herhangi bir sıkıntı çekmeyecek çünkü diğer hatlardan desteklenecek. Ekipler şu anda olay yerinde müdahale devam ediyor. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz."

BOTAŞ'tan açıklama

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada gerekli tedbirlerin alındığı, bölgede gaz kesintisinin yapılmayacağı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"14/01/2019 tarihinde saat 07:30 civarında Adapazarı İli Arifiye İlçesi Değirmendere köyü kırsalında yer alan 36 inç çapındaki Doğal Gaz Boru Hattında ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. BOTAŞ tarafından gerekli müdahale yapılarak hat vanaları kapatılmış ve olayın meydana geldiği kısımda doğal gaz akışı durdurulmuştur. Yangın Kontrol altına alınmış olup, soğutma işlemlerinin ardından ivedilikle onarım çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından sağlanmaktadır"