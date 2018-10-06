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Sakarya'da, FETÖ'den 16 polis tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 polisten 16'sı, tutuklandı

06 Ekim 2018 12:51

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da, FETÖ/PDY\'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 polisten 16\'sı, tutuklandı.
Sakarya\'da FETÖ/PDY\'nin mahrem yapısına yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yaparken son KHK ile görevden ihraç edilen 21 polis, gözaltına alındı. Örgütün mahrem yapısı içinde faaliyet yürüttükleri ve örgüt üyeleriyle irtibatlarının bulunduğu tespit edilen polisler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1\'i 3. sınıf emniyet müdürü, 1\'i başkomiser, 13\'ü polis memuru ve 1\'i emekli polis memuru olan 16 emniyet mensubu tutuklanırken, 1\'i emniyet amiri, 3\'ü polis memuru, 1\'i komiser yardımcısı olan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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