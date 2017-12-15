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Sakarya'da FETÖ, PKK ve DEAŞ operasyonu: 11 tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 11'i tutuklandı

15 Aralık 2017 01:22

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK\'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 11\'i tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütlerine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı. 2 kişi tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DEAŞ\'a yönelik yapılan baskınlarda ise 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişi tutuklanırken, 2\'si adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
PKK/KCK\'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı. 7 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 27 kişiden 5 kişinin işlemleri devam ederken, tutuklanan 11 kişi cezaevine gönderildi.

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