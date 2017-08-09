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Sakarya'da 'FETÖ' operasyonu: 20 gözaltı

Sakarya merkezli 4 ilde 'ByLock' kullandığı iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı

09 Ağustos 2017 22:50

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında Sakarya merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Sakarya merkezli 4 ilde 'FETÖ'ye yönelik operasyonda 'ByLock' kullandığı iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; İstanbul, Kars, Manisa ve Düzce’de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edildiği iddia edilen ve haklarında 'FETÖ/PDY' silahlı terör örgütüne üye olma suçundan; G.Y. (28), Y.Ş. (32), E.G. (30), Ü.E. (50), S.E. (25), Y.A. (51), R.A. (46), H.H.E. (60), B.E. (48), F.D. (31), A.D. (51), H.G. (68), A.A. (56), N.D. (28), S.A. (25), G.A. (24), M.E. (25), E.E. (23), Y.E.Y. (38) ve D.D. (54) isimli toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

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İstanbulKarsManisaDüzceFETÖpolisgözaltıByLocksoruşturma

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