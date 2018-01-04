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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı

04 Ocak 2018 00:39

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3\'ü tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-31 Aralık tarihleri arasında DEAŞ\'a yönelik birçok operasyon düzenledi. Polis, örgütle bağlantılı olduğunu tespit ettiği 12 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 4\'ü adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli \'Terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

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