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Sakarya'da DEAŞ operasyonu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı

11 Eylül 2018 18:51

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adapazarı Adnan Menderes Caddesi\'ndeki bir eve baskın düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Irak uyruk 3 kişi, Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan tutuklandı. 

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