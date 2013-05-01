T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sakarya'da çürük binalara 'sağlam' raporu veren 47 kişi gözaltında

Sakarya'da hasarlı binalara sağlam raporu veren 47 kişi gözaltına alındı

01 Mayıs 2013 11:30

Sakarya'da orta hasarlı binalara sağlam raporu verildiği iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda; Sakarya Üniversitesi'nden bir profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.
 
Sakarya'da suç örgütüne yönelik operasyonda sahte belgelerle orta hasarlı binalara hasarsızlık ve kalitesiz betonlara uygunluk raporu verdikleri iddiasıyla aralarında 2 akademisyen, 1 beton şirketi sahibi ve yapı denetim firması yetkililerinin de bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.

Bir şikayeti değerlendiren Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, 1,5 yıl önce rüşvet karşılığı orta hasarlı binalara ve kalitesiz betonlara uygunluk raporu verdikleri iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Sakarya, Nevşehir, Ankara, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) görevli bir profesör ve doçent, beton şirketi sahibi ve yapı denetim firması yetkililerinin de bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işlemlerinde SAÜ'deki laboratuvarı da kullandıkları, rüşvet karşılığında yapı denetimi yaptıkları, orta hasarlı binalara hasarsızlık ve kalitesiz betonlara uygunluk raporu verdikleri iddia edildi.

ETİKETLER

sakaryagözaltıçürüksağlambinarapor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24