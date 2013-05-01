Sakarya'da çürük binalara 'sağlam' raporu veren 47 kişi gözaltında

Sakarya'da orta hasarlı binalara sağlam raporu verildiği iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda; Sakarya Üniversitesi'nden bir profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.



Sakarya'da suç örgütüne yönelik operasyonda sahte belgelerle orta hasarlı binalara hasarsızlık ve kalitesiz betonlara uygunluk raporu verdikleri iddiasıyla aralarında 2 akademisyen, 1 beton şirketi sahibi ve yapı denetim firması yetkililerinin de bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.

Bir şikayeti değerlendiren Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, 1,5 yıl önce rüşvet karşılığı orta hasarlı binalara ve kalitesiz betonlara uygunluk raporu verdikleri iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Sakarya, Nevşehir, Ankara, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) görevli bir profesör ve doçent, beton şirketi sahibi ve yapı denetim firması yetkililerinin de bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işlemlerinde SAÜ'deki laboratuvarı da kullandıkları, rüşvet karşılığında yapı denetimi yaptıkları, orta hasarlı binalara hasarsızlık ve kalitesiz betonlara uygunluk raporu verdikleri iddia edildi.