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Sakarya'da ByLock operasyonu: 7 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı

17 Kasım 2017 15:39

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu\'nun yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, örgütün haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Çeşitli meslek gruplarına mensup oldukları öğrenilen şüpheliler sorguya alınmak üzere emniyete götürüldü.

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