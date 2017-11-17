Sakarya'da ByLock operasyonu: 7 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu\'nun yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, örgütün haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Çeşitli meslek gruplarına mensup oldukları öğrenilen şüpheliler sorguya alınmak üzere emniyete götürüldü.