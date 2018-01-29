T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sakarya'da 9 aylık bebeğin ölümüne inceleme

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA İl Sağlık Müdürlüğü, Karasu ilçesinde bir hafta içerisinde 4 kez gittiği acilde müdahale edilip eve yollanan 9 aylık Mihrişah Özkan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı

29 Ocak 2018 18:29

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA İl Sağlık Müdürlüğü, Karasu ilçesinde bir hafta içerisinde 4 kez gittiği acilde müdahale edilip eve yollanan 9 aylık Mihrişah Özkan\'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. 
Sakarya\'nın Karasu ilçesinde yaşayan Enes ve Nursibel Özkan çifti, 9 aylık bebeklerini aynı hafta içinde 4 kez ateş ve öksürük şikayetiyle Karasu Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Her defasında müdahale edilen Mihrişah bebek, taburcu edilip eve gönderildi. Minik Mihrişah 23 Ocak akşamı, hastaneden eve geldikten sonra sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İlçe hastanesinde morga götürülen çocuğun cenazesi, ailenin isteği üzerine otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi\'ne gönderildi.
Bir gün sonra otopsinin ardından Mihrişah bebeği toprağa veren çift, aynı günlerde öksürük ve ateş şikayetiyle diğer çocukları Miraç Han Burak (5) ve Mihrimah Özkan (3)\'ı da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'ne götürdü. İki çocuğa bronşit tanısı konarak hastanede tedaviye alındı. Testler sonrası domuz gribi ya da tehlikeli başka bir hastalıkları olmadığı tespit edilen çocuklar, taburcu edildi.
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, \"Medyada \'Mihrişah neden öldü?\' başlığıyla yer alan ve 9 aylık bir bebeğin hastaneden eve gönderildikten sonra hayatını kaybettiği iddialarını içeren haberler üzerine Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü\'nce inceleme başlatılmıştır. Yapılacak inceleme neticesinde ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır\" ifadeleri yer aldı.
Aile, otopsi merkezinden çocukla ilgili gelecek raporlar doğrultusunda hastaneden ve doktordan şikayetçi olacağını açıkladı. Ayrıca, çocukla ilgili Karasu Devlet Hastanesi\'nde 4 kez arka araya yapılan muayenede Mihrişah Bebeğe \'Üst solunum yolu enfeksiyonu\' teşhisi konulduğu öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHA SAKARYASağlık Müdürlüğü KarasuMihrişahKarasuEnesNursibelKarasu Devlet HastanesiMinik MihrişahOcakSakarya EğitimAraştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi MerkeziBirMiraç Han Burak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24