Sakarya'da 9 aylık bebeğin ölümüne inceleme

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA İl Sağlık Müdürlüğü, Karasu ilçesinde bir hafta içerisinde 4 kez gittiği acilde müdahale edilip eve yollanan 9 aylık Mihrişah Özkan\'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sakarya\'nın Karasu ilçesinde yaşayan Enes ve Nursibel Özkan çifti, 9 aylık bebeklerini aynı hafta içinde 4 kez ateş ve öksürük şikayetiyle Karasu Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Her defasında müdahale edilen Mihrişah bebek, taburcu edilip eve gönderildi. Minik Mihrişah 23 Ocak akşamı, hastaneden eve geldikten sonra sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İlçe hastanesinde morga götürülen çocuğun cenazesi, ailenin isteği üzerine otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi\'ne gönderildi.

Bir gün sonra otopsinin ardından Mihrişah bebeği toprağa veren çift, aynı günlerde öksürük ve ateş şikayetiyle diğer çocukları Miraç Han Burak (5) ve Mihrimah Özkan (3)\'ı da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'ne götürdü. İki çocuğa bronşit tanısı konarak hastanede tedaviye alındı. Testler sonrası domuz gribi ya da tehlikeli başka bir hastalıkları olmadığı tespit edilen çocuklar, taburcu edildi.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, \"Medyada \'Mihrişah neden öldü?\' başlığıyla yer alan ve 9 aylık bir bebeğin hastaneden eve gönderildikten sonra hayatını kaybettiği iddialarını içeren haberler üzerine Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü\'nce inceleme başlatılmıştır. Yapılacak inceleme neticesinde ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır\" ifadeleri yer aldı.

Aile, otopsi merkezinden çocukla ilgili gelecek raporlar doğrultusunda hastaneden ve doktordan şikayetçi olacağını açıkladı. Ayrıca, çocukla ilgili Karasu Devlet Hastanesi\'nde 4 kez arka araya yapılan muayenede Mihrişah Bebeğe \'Üst solunum yolu enfeksiyonu\' teşhisi konulduğu öğrenildi.