Sakarya'da 72 kilo 970 gram eroin ele geçirildi

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolu üzerinde durdurdukları TIR’da yaptıkları aramada 72 kilo 970 gram eroin ele geçirdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü yüklü miktarda uyuşturucunun Sakarya üzerinden batı illerine sevk edileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucunda TEM Otoyolu Sakarya geçişinde durdurulan 26 yaşındaki A.D. yönetimindeki TIR’da yapılan aramada paketler halinde 72 kilo 970 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü A.D. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI