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Sakarya'da 5 yavru köpek ölü bulundu

"Baktığım yavrularıma hiç acımadan kıymışlar"

17 Haziran 2018 20:27

Sakarya Üniversitesi kampüsünde beslenen 5 yavru köpek, ölü bulundu. Kampüsten köpekleri besleyen Sibel Arın Sezer,  2 yavru köpeği  veteriner kliniğine götürdü.  Köpeklerin ölü bulunca gözyaşlarını tutamadığını belirten Sezer, hayvanların zehirlendiğini iddia etti.

Sezer, "Bugün bayramın 3'üncü günü ve baktığım yavrularıma hiç acımadan kıymışlar. 5 ölü, 2'si klinikte yaşam mücadelesi veriyor. Hiç vicdanınız sızlamadı mı? Daha 8 yavrum eksik. Ne ölülerini bulabildim ne dirilerini. Kim bilir nerede can çekişerek öldüler? Kim yaptıysa Allahım bin türlü senin belanı versin. Rabbim seni taş etsin. Utanıyorum artık insan olmaktan" dedi.

Öte yandan Karapürçek'te ayağında yara oluşan sokak köpeği ise hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine götürüldü.

Hayvanseverler, köpeğin ayağına asit döküldüğünü iddia etti. Hayvanın kliniğe getirildiği görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

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