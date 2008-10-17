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Spor

Sakarya'da 5 imza

Bank Asya 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, transferin son gününde kadrosunu 5 önemli isimle güçlendirdi.

17 Ekim 2008 03:00

Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor transferin son gününde 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor Altyapı Tesisleri'nde düzenlenen törenle, Denizlispor'dan Hasan Yiğit, Boluspor'dan Erol Kapusuz, Gençlerbirliği'nden Mehmet Akyüz ile kulübün eski oyuncuları Volkan Şahinel ve Volkan Özkalyoncu, kendilerini takıma bağlayan sözleşmeye imza attılar.

Mehmet Akyüz, kiralık olarak sözleşme imzalarken diğer oyuncular ise birer yıllığına sözleşmeye imza attı.

Sakaryaspor Yönetim Kurulu üyesi Erdinç Şehit, imza töreninde yaptığı konuşmada, kadroyu güçlendirdiklerini, Sakaryaspor'un başarısı için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

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