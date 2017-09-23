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Sakarya'da 40 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama

Alattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)-SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde bir evde 40 kilo esrar ve 31 kök hintkeneviri ile yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı

23 Eylül 2017 16:53

Alattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)-SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde bir evde 40 kilo esrar ve 31 kök hintkeneviri ile yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Akyazı ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın yaptı. Evde 40 kilo esrar ve 31 kök Hint keneviri ele geçirildi. Yakalanan Umut S., Niyazi S,ve Samet H. polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ayrıca  ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca mermisi, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü\'nde tamamlanan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Ferizli Cezaevi\'ne konuldu.

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