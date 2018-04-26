T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sakarya'da 4 ayda 279 silah ele geçirildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, 4 ayda yapılan uygulamalarda 133 ruhsatsız tabanca, 45 ruhsatsız av tüfeği ve 101 kurusıkı tabanca olmak üzere 279 silah ele geçirildi

26 Nisan 2018 13:05

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da, 4 ayda yapılan uygulamalarda 133 ruhsatsız tabanca, 45 ruhsatsız av tüfeği ve 101 kurusıkı tabanca olmak üzere 279 silah ele geçirildi.  
Sakarya\'da polis ekiplerinin ilk 4 ayda yaptığı planlı ve şok uygulamalarda ele geçirdiği ruhsatsız silah sayısı açıklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, il genelinde yapılan sabit ve seyir halindeki uygulamalarda 133 ruhsatsız tabanca, 45 ruhsatsız av tüfeği, 101 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait değişik çaplarda bin 903 fişek ele geçirildiği belirtildi. 146 kişiye 131 bin 566 TL idari para cezası kesildiği açıklandı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHA SAKARYASakarya Emniyet MüdürlüğüTL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24