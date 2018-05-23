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Sakarya'da, 31 kaçak yakalandı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, Pakistanlı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı

23 Mayıs 2018 03:48

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Arifiye ilçesinde, Pakistanlı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.
Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, D-650 Karayolu Arifiye mevkiinde yol kenarında duran Pakistan uyruklu 31 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler otobüsle bulundukları yerden alınarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Türkiye\'ye kaçak yollardan giren 31 kişi daha sonra karakola götürüldü. Kaçak göçmenlerin Sakarya İl Göç İdaresi\'ne teslim edileceği öğrenildi.
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