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Sakarya'da 11 kilo esrara 3 tutuklama

Azi GÜVENER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, ormanlık alanda kurumaya bıraktıkları 11 kilo esrarla yakalanan 3 kişi tutuklandı

10 Ağustos 2018 15:25

Azi GÜVENER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde, ormanlık alanda kurumaya bıraktıkları 11 kilo esrarla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaynarca ilçesinde ormanlık alana uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte kurumaya bırakılmış 11 kilo esrar ele geçirildi. Şüphelilerin ormanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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