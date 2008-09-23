Sakarya zor kurtuldu



Yeşil siyahlılar, geriye düştüğü zorlu Erciyes deplasmanından 1 puan çıkardı. Taylan’ın golüne yanıt veren Hamza, Sakarya’yı ipten aldı.



Bank Asya Birinci Ligi’ne kötü bir başlangıç yapan Sakaryaspor, 4. haftanın kapanış maçında Erciyesspor’la 1-1 berabere kaldı. Güçlü rakibi karşısında vasat bir oyun sergileyen Tatangalar, geriye düştüğü mücadeleden zor da olsa puan çıkarmasını bildi.



İlk yarısı golsüz kapanan karşılaşmanın 66. dakikasında Taylan’ın sayısıyla ilk golü ağlarında gören yeşil siyahlılar, 79’da eşitliği yakaladı. Bu dakikada altı pasta kaleciden seken topu filelere yollayan Hamza takımının bu sezonki ilk golünü atarak yenilgiyi önledi.



STAT: Atatürk



HAKEMLER: Çağatay Şahan (7), Sedat Etik (7), Cumhur Altay (7)



ERCİYESSPOR: Kaya (6)- Hüseyin (6), Kemal Dulda (6), Adem (6), Fatih (6)- Aliyev (6), Ali Çamdalı (6), Ümit (5) (Dk.46 Kemal Okyay 5), İlhan (6) (Dk.78 Kamber 5)- Bikoko (6), Kenan (5) (Dk.66 Taylan 6)



SAKARYASPOR: Martinez (5)- Gökhan Kök (5), Eray (5) (Dk.56 Orhan 5), Eyüp Hasan (6), Hamza (5)- Görkem (5) (Dk.66 Kerem 6), Gazanfer (5) (Dk.66 Taner 5) Mehmet Akyüz (6) Levent (6)- Serkan Can (6) Özgür Can 6)



GOLLER: Dk.66 Taylan (Erciyesspor), Dk.79 Hamza (Sakaryaspor)



SARI KARTLAR: Fatih, İlhan (Erciyesspor), Eyüp Hasan (Sakaryaspor)



