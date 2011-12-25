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Sakarya Valisi 4.5 milyon liralık yeni konağına taşındı

Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Camili Mahallesi’nde 4.5 milyon liraya yaptırılan yeni konağa taşındı.

25 Aralık 2011 02:00

T24 - Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Van Depremi sonrasında güvenli olup olmadığı tartışılan, 1958 yılında yapılan Adapazarı kent merkezi Çark Caddesi’ndeki konaktan, deprem konutlarının bulunduğu Camili Mahallesi’nde 4.5 milyon liraya yaptırılan yeni konağa taşındı.



17 Ağustos Depremi’nden sonra dönemin Valisi Nuri Okutan tarafından projesi çizilen yeni vali konağı, Camili Mahallesi’nde 18 dönüm arazi içerisinde 500 metrekare üzerine 3 katlı inşa edildi. Sakarya Valiliği görevine 31 Mayıs 2010’da başlayan Mustafa Büyük, tamamlanan yeni konağa bugüne kadar taşınmadı. Ancak Van Depremi sonrasında, ilde 17 Ağustos Depremi öncesinde yapılan binalarla ilgili çalışma gündeme gelince, Sakarya Valisi Mustafa Büyük, yaklaşık 2 yıldır boş bulunan yeni konağa taşındı.


Bugüne kadar 21 il valisinin kullandığı Çark Caddesi’ndeki konağı Vali Mustafa Büyük, şehir merkezinde olması nedeniyle tercih ediyordu. Camili Mahallesi’nde Adapazarı ve yeni yerleşime hakim bir tepede yer alan yeni vali konağı arazisinde, 4 de personel lojmanı bulunuyor.

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