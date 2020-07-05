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Sakarya Valiliği, hayvanlara işkence edilen görüntülerin paylaşıldığı hesap hakkında inceleme başlattı

05 Temmuz 2020 14:59

Sakarya Valiliği, sosyal medyada bir kişinin hayvanlara işkence ettiği iddiasıyla paylaşılan görüntülere ve hesaba ilişkin inceleme başlattı.     

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da ve öncesinde sosyal medya platformları üzerinden hayvanlara işkence yapıldığıyla ilgili paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.     

Açıklamada, bir kadının ismi kullanılarak yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından yapıldığının değerlendirildiği ifade edildi. Paylaşımları yapan hesapların kullanıcılarıyla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, ismi kullanılan kadın tarafından, sahte hesap açıp paylaşım yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, kişilik haklarının korunması, diğer tedbir ve hususlarla ilgili bütün çalışmaların Valilikçe hassasiyetle yürütüldüğü kaydedildi.     

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