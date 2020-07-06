Sakarya Valiliği: Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 7'ye yükseldi

Sakarya Valiliği, havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olan kişiyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespitinin yapıldığını ve patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada Sebahattin Tepeçınar, Havva Çelik, Halis Yılmaz, Muhammet Çanakçı, Muhammet Aygün ve Erhan Ateş yaşamını yitirirken, yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucu ölen 7. kişinin de Ramazan Kor olduğu belirlendi.

Evli ve 1 çocuk babası Ramazan Kor'un, 1 yıldır Akyazı'da yaşadığı, cenazesinin Çorum'da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle kayıp olan 7'inci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır" ifadeleri kullandı.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., ustabaşılar E.Ö. ile A.A. ve iş güvenliği uzmanı A.B. savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.