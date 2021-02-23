Sakarya Valiliği: 44 yerleşim biriminde 209 kişi karantinaya alındı

Sakarya Valiliği, 44 yerleşim yerinde toplam 209 kişinin Koronavirüs önlemleri nedeniyle karantinaya alındığı açıkladı.

Koronavirüs vakalarında artış gözlenen Sakarya’da, 9 apartman ve 35 evde toplam 209 kişi karantina altına alındı. Sakarya Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid- 19 salgını ile yoğun ve kararlı mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibariyle 9 apartman, 35 müstakil ev olmak üzere toplam 44 yerleşim biriminde 209 kişi karantinaya alınmıştır. Sizlerden kural ve tedbirlere hassasiyetle uymanızı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.