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Sakarya Vali Yardımcısı ‘FETÖ'den tutuklandı

Memiş, 10 Ağustos'ta açığa, dün de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı

27 Ağustos 2016 00:14

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sakarya Vali Yardımcısı Latif Memiş, tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Memiş'in, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Memiş, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve ‘FETÖ'ye üye olma' suçlamalarıyla tutuklandı. 

Öte yandan, Memiş'in, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlikteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi. Latif Memiş, İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta açığa, dün de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. 

 

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