Sakarya Üniversitesi'ne 2,7 milyonluk 'kapı'

Sakarya Üniversitesi'nin 18 yıllık kapısının yenilenmesi için bir süre önce Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından ihaleye çıkıldı. İhaleyi, İzmit'te bulunan müteahhit Sinan Çetin'in firması 2 milyon 710 bin lira teklif vererek kazandı. Üniversite girişindeki kapı, alt yapı ve çevre düzenlemesini kapsayan projenin yapımına 10 gün önce başlandı.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada olayın isim benzerliği olduğu belirtilerek, şu açıklama bulunuldu:

"Üniversitemiz mevcut giriş kapısı yaklaşık 18 yıllık olup, geçen süre zarfında üniversitemizin artan öğrenci ve personel sayısı ile beraber yazılı ve görsel basında da sıkça ifade edildiği üzere öğrenci kayıt, mezuniyet, açık öğretim ve ÖSYM sınav dönemlerinde giriş çıkışlarda aşırı yoğunluklar ve buna bağlı olarak ciddi güvenlik problemleri yaşanmıştır. Bununla beraber; İçişleri Bakanlığı'ndan 2017 yılı içerisinde gelen önemli bir tebliğe göre üniversitemizin giriş çıkış noktalarında güvenlik tedbirlerinin arttırılması istenmiş olup, yapılan etüt çalışmalarında mevcut giriş kapımızın yapısal olarak yetersiz olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, üniversitemiz yönetimi tarafından yeni bir kapı projesi hazırlanması yönünde yaşanan aksaklıklardan ve öğrenci ile personelden gelen yoğun talep üzerine bir karar verilmiştir. Bunun üzerine üniversitemiz Esentepe Kampüsü ana giriş kapısı yeniden tasarlanarak projelendirildikten sonra 30 Haziran tarihinde 2.710.000 TL sözleşme bedeli üzerinden ihale edilmiş olup sözleşmesi yapıldıktan sonra 1 Ağustos tarihinde yer teslimi yapılarak inşasına başlanmıştır. Projenin sözleşme bedelinin yüzde 69.63'ü giriş kapısının üst yapı maliyeti ile altyapı maliyeti olup, diğer yüzde 30.37'sinde ise daha sonra bütünü ihale edilecek olan Kampüs Altyapı hatlarının ve bağlantı yollarının yenilenmesi projesinin bir bölümünü içermektedir.

Üstyapı maliyetinde giriş kapısının çelik taşıyıcı sistemi ile Güvenlik Şube Müdürlüğü personelini istihdam edecek mekanların ince imalat bedelleri ile yaya geçiş turnike sistemi, uzak mesafe okuyuculu ara geçiş kontrol sistemi, plaka okuma ve tanıma sistemi, mantar bariyer sistemi bulunmaktadır. Altyapı maliyetinde ise kampüs altyapı fiberoptik, galeri, enerji, dış aydınlatma sistemleri, çevre düzenleme, bisiklet yolu ve kaldırımların 50 metrelik başlangıcı bulunmaktadır. Sonuç olarak üniversitemiz giriş kapısı Kamu İhale Kanunu madde 19 gereği açık ihale usulüyle yapılmış olup dokuz firma arasından yüzde 22.40 kırımla yüklenici firma ihaleyi almaya hak kazanmıştır. Yaklaşık maliyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları esas alınarak hazırlanmıştır."