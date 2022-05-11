Sakarya Üniversitesi 'Bahar Şenlikleri' yerine 'SAÜFEST' düzenleniyor: Bilal Erdoğan konuşmacılar arasında

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, bu yıl konsepti değiştirilen bahar şenliklerinin detaylarını açıkladı. 9-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve konserlerin yer almadığı SAÜFEST’te Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın ve TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop konuşmacılar arasında yer alıyor.

Sakarya Üniversitesi'nde her yıl düzenlenen ve öğrencilerin verilen konserler ve etkinliklere katıldığı bahar şenliklerine 2015 yılında üniversite öğrencilerinden oluşan ve kendilerine 'Müslüman Kardeşler' adını veren grup şenlikleri yaptırmayacaklarını söyleyerek sloganlar atarak yürüyüş başlatmıştı.

Grup içinden bazı üyeler şenliklerin yapılmaması gerektiğini dile getirerek, 'İlla şenlikleri mi basalım' şeklinde tehditte bulunmuş, basın açıklaması yapan ve şenliklerin yapılmaması için imza toplanmasının ardından dağılmıştı.

Sakarya Üniversitesi, son yıllarda bu gibi olaylardan dolayı düzenlenemeyen Bahar Şenliklerinin konseptini bu yıl değiştirerek yeniden uygulamaya koydu. Konserlerin olmayacağı etkinliklerde, bilim, kitap, sanat, film, spor ve istihdam konuları yer alacak.

Festivale katılanlar arasında Bilal Erdoğan, İbrahim Kalın ve Mustafa Şentop da yer alıyor.