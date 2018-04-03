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Sakarya Nehri'ne devrilen traktörün sürücüsü kayboldu

Mustafa ÜSTÜBİ/KARASU(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Sakarya Nehri'ne devrilen traktörün sürücüsü 72 yaşındaki Osman Karakullukçu kayboldu

03 Nisan 2018 01:04

Mustafa ÜSTÜBİ/KARASU(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, Sakarya Nehri\'ne devrilen traktörün sürücüsü 72 yaşındaki Osman Karakullukçu kayboldu.
Olay, Karasu Adatepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Traktörle tarladan eve gitmek üzere yola çıkan Osman Karakullukçu, Sakarya Nehri\'ne paralel olan yolda kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan traktör yola 4 metre mesafede olan nehre devrildi. Araçla birlikte nehre düşen Osman Karakullukçu akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD\'a bağlı dalgıçlar botlarla nehre girerek yaklaşık 3 saat boyunca arama çalışması yürüttü. Çok sayıda vatandaş ise olay yerine gelerek arama çalışmalarını izledi. Hava kararana kadar süren çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmazken, aramaya yarın sabah yeniden başlanmak üzere ara verildi.

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